EYT'de ikinci perde. İşte kademeli emeklilikte prim günü ve yaş hesabı

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yaş sınırlamasının kaldırılması ile binlerce kişi emeklilik hakkı kazandı. EYT dışı kalanların gözü ise yaklaşık 1 milyon kişiye daha emeklilik yolu açacak ikinci düzenlemede.

EMEKLİLİK BEKLEYENLERE UZMAN İSİMDEN GÜZEL HABER

Erken emeklilik konusunda hükümetin çalışmaları dikkatle takip edilirken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'dan çarpıcı bir açıklamalar geldi. Emin Yılmaz, EYT dışı kalanlara umut veren bir duyuru yaparak prim ve yaş hesaplamalarına dikkat çekti.

İKİNCİ EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, açıklamasında

"Ülkemizde 1999, 2008 ve sonrası yasalar doğrultusunda emeklilik şartları mevcut. Özellikle 08.09.1999 tarihinden önce işe girenler, EYT kapsamında Mart 2023'te çıkan yasa ile birlikte emekli oldular. 1999 yılı sonrası ise emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olup, prim gün sayısı olarak da 7000 prim günü olarak belirlenmiştir. Ancak 1999 öncesinde yaş şartı olmadığından, bu iki grup arasında kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl fark ortaya çıktı. Bu nedenle, mevcut yaş şartının adil olmadığını düşünen vatandaşlar, dernek kurarak daha adil emeklilik şartları talep ediyor. Avrupa standartlarına bakıldığında, emeklilik yaşının 65 ile 72 arasında değiştiğini görüyoruz. Ülkemizde ise bu yaş sınırı 2008 sonrası işe girenler için 65 olarak belirlenmişti." diye konuştu

KADEMELİ EMEKLİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNDE PRİM VE YAŞ HESAPLAMASI NASIL OLACAK

2002 yılı sonrası: SGK, BAĞ KUR ve Emekli Sandığı girişi olanlar: 45 yaş- 6.250 - 6.475 prim günü sayısı

2003 yılı sonrası:

Kadınlar için 44 yaş, 6.550 prim gün sayısı.

Erkekler için: 46 yaş, 6.550 prim gün sayısı.

2004 yılı sonrası:

Kadınlar için: 45 yaş, 6.625 prim gün sayısı.

Erkekler için: 47 yaş, 6.625 prim gün sayısı.

2005 sonrası:

Kadınlar için: 46 yaş, 6.700 prim gün sayısı.

Erkekler için: 48 yaş, 6.700 prim gün sayısı.

2006 sonrası:

Kadınlar için: 47 yaş, 6.775 prim gün sayısı

Erkekler için: 49 yaş, 6.775 prim gün sayısı

2007 sonrası:

Kadınlar için: 48 yaş, 6.850 prim gün sayısı

Erkekler için: 50 yaş, 6.850 prim gün sayısı

2008 sonrası:

Kadınlar için: 49 yaş, 6.925 prim gün sayısı.

Erkekler için: 51 yaş, 6.925 prim gün sayısı.