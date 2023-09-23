EYT'li Hamdi Alkan aldığı emekli maaşını açıkladı

Ekranların deneyimli ismi Hamdi Alkan, önceki gün bir etkinliğe katıldı.

Ünlü yönetmen, "Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak. Kızım Zeynep'ten de bahsetmek istiyorum, kendisi çok iyi. İkinci ameliyatını oldu elinden ama yurt dışına yolladım bu gün. Tiyatro görüşmeleri var orada. Gitmesi gerekiyordu" dedi.

Takıları dikkat çeken Hamdi Alkan, "Yeni işim. Yabancıların ilgisi çok fazla. Veriyoruz biz de bir şeyler" diyerek güldü.

Posta'da yer alan habere göre; EYT'ten emekli olan 56 yaşındaki Hamdi Alkan "7600 TL maaş alıyorum" açıklamasını yaptı.