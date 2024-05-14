EYT'yle 46 yaşında emekli oldu 9 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
EYT'yle 46 yaşında emekli oldu 9 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Antalya’nın Kepez ilçesinde EYT ile emekli olan Taner Baysal 9 ay sonra hayatının şokunu yaşadı. Baysal’ın emekliliği 9 ay sonra iptal oldu. SGK ayrıca Baysal’ın 9 ay boyunca aldığı maaşı faiziyle birlikte geri istedi.

Antalya’nın Kepek ilçesinde yaşayan Taner Baysal, EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak için geçen yılın Mart ayında SGK’ya başvurdu. Başvurusu onaylanan Baysal, haziran ayından itibaren 7 bin 500 lira maaş almaya başladı.

Baysal’ın maaşı, emekli olduktan 9 ay sonra aniden kesildi. Baysal, maaşının neden yatmadığını sormak için SGK’ya başvurdu. SGK, Baysal’ın 23 yıl önceden kalan bir sigorta borcu olduğu gerekçesiyle emekliliğinin iptal edildiğini ve borcunu ödeyerek yeniden emeklilik için başvurması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan SGK, Baysal’ın 9 ay boyunca aldığı toplam 101 bin lira emekli maaşının her ay maaşından 2 bin 500 lira kesilerek tahsil edileceğini söyledi.

'EMEKLİ OLUP OLMADIĞIMI BİLMİYORUM'

Baysal söz konusu borcun nasıl çıktığını anlatırken şunları söyledi.

“2023 mart ayında EYT düzenlemesiyle başvuru yapıp emekli oldum. 9 ay emekli maaşı aldım. Birkaç ay önce emekli maaşım bir anda kesildi. SGK’ya başvurup sorduğumda borcum olduğu söylendi. O borcu ödedim ancak o an emekli olup olmadığımı bilmiyordum, kafam çok karıştı. Bu durumu maaşım yatmayınca fark ettim. Bunun üzerine gidip görüşünce emekliliğimin iptal edildiğini öğrendim.

1997 yılında tarım sigortasına kayıt yaptırmışım ancak ödeme yapılmamış. Ancak 1 gün dahi sigortası gözükmüyor. Ben SSK’dan emekli oldum. Yine de onu ödedim ve ödediğimi bildirdim. Ancak yeniden emeklilik başvurusu yapmam gerektiği söylendi. Yaptım ve nisan ayından itibaren tekrar emekli olduğumu söylediler. Ancak bu kez 9 aydır aldığım maaşı, faiziyle 101 bin lira olarak geri istediler. Öncesinde 6 bin 150 günüm vardı, o zaman da emekliliği hak ediyordum.”

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