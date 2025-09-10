Eyüpspor İtalya 3. Lig'den transfer yaptı!

Eyüpspor orta saha rotasyonunu Mateusz Legowski ile güçlendirdi.

İtalya Serie C'de Salernitana ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 22 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu kadrosuna katan Eyüpspor yeni transferi için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Mateusz önemli bir potansiyel, yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. ikas Eyüpspor’a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur.” dedi.

Legowski ise “ikas Eyüpspor’a geldiğim ilk andan beri herkes çok profesyonel ve iyi karşıladı beni. Tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. İlk antrenmanımı yaptım, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi beni çok iyi karşıladılar. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.