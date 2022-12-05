Eyüpspor'a yan bakılmıyor

Spor Toto 1. Lig'in ilk sırasında yer alan eflatun-sarılılar, bu sezon taraftarlarının yüzünü en çok güldüren takımların başında geliyor.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig ve 1. Lig takımları arasında son 12 maçında yenilgi yüzü görmeyen tek ekip oldu. Eyüpspor son 12 karşılaşmadan 9 galibiyet 3 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktörlüğünü İbrahim Üzülmez'in yaptığı eflatun sarılılar, son 7 maçında 6 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Eyüpspor'un bu sezonki başarısında evinde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar önemli rol oynuyor. İstanbul ekibi, sahasında oynadığı 9 maçı da kazanarak rakiplerine adeta gözdağı verdi.

16 maçta 11 galibiyet 4 beraberlik 1 mağlubiyet alan Üzülmez'in öğrencileri, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Eyüpspor bu sezonki tek yenilgisini dördüncü hafta Bodrumspor deplasmanında 3-0'lık skorla aldı.