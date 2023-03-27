Eyüpspor İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor yenilgisinden sonra basın toplantısında konuşan Üzülmez, bir teknik direktörün Eyüpspor Başkanı ile görüştüğü yönündeki iddialara da şu sözlerle cevap vermişti; “O ismi zaten söyleyen söylüyor. Hocalar gelip geçer. Eyüpspor’a bir sürü hoca geldi, biz de gidebiliriz. Kulüpler bakidir. Teknik adam takımın başındayken bazı şeyler konuşulması doğru değil. Futbol camiasından dürüstlük beklenmez. Futbol topu gibi her tarafa dönen bir camia. Herkes birbirinin sırtına basarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz görevimizin başındayken olmaz. Ayrıldıktan sonra başkanla konuşursun, bunlar olur. Bir ayrılalım, ayrılmadık takımın başındayız” ifadelerini kullandı.