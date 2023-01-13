Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu. İmzayı attı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Kayserispor'dan ayrılan Mustafa Pektemek'i transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Mustafa Pektemek!
Eyüpspor’umuz, Yukatel Kayserispor'dan Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı.
Mustafa Pektemek'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz."
34 yaşındaki futbolcu uzun yıllar Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Alanyaspor'a, oradan da Kayserispor'a transfer olmuştu.
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