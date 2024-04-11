Eyüpspor'dan Modric açıklaması

Altay galibiyeti ile Süper Lig’e katılmayı garantileyen Eyüpspor’da Asbaşkan Eyüp Kulaksız çıkan Modric haberlerine dair bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kulaksız, “Bazı yayın organlarında Eyüpsporumuzun Luka Modric ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kulaksız ayrıca, “Yalanlarken bile mahcup oluyor insan, bize en iyilerini laik görmeniz bizi mutlu ediyor fakat gerçekçi olmak lazım, önce bir Süper Lig'de kalıcı olalım. Tüm Türk futbol kamuoyu bizim duruşumuzu görsün. Sonra yavaş yavaş hedefleri büyütürüz. Emeklemeden yürümek olmaz" dedi.