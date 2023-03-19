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İbrahim Üzülmez yerine oynayan 'Ağabeyini' açıkladı: Başkanımızın ofisine gitmiş

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yerine teknik direktör olarak takımın başına geçmek isteyen 'ağabeyini' açıkladı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:18
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Eyüpspor'un hocası İbrahim Üzülmez'den flaş açıklama

İbrahim Üzülmez yerine oynayan 'Ağabeyini' açıkladı: Başkanımızın ofisine gitmiş
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Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Manisa'da kazandıkları maçtan sonra çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Üzülmez, şunları söyledi:

"Geçen hafta iç sahada kaybettikten sonra bu hafta da kaybetmemizi bekleyen, hatta başkanımızın ofisine gidip de teknik olarak takımın başına geçmek isteyen bir ağabeyimiz var. 

O ağabeye buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün kazandık, biraz daha bekleyecek. Eyüpspor, büyük bir camia, her maçı kazanmak isteyecektir. Kaybettiğimiz zaman yer yerinden oynuyor, kazandığı zaman normal karşılanıyor. 

Bizim işimiz diğer teknik adamlara göre daha zor. Biz başarılıyız, biraz gerçekçi olmak lazım. Bu takımı idare edebilecek 2-3 teknik adamdan birisiyim. Şu ana kadar mütevazı bir şekilde yolumuza devam ettik ancak mütevazı olmayacağım. Evet, geri planı egosu yüksek oyuncularla çalışıyorum." 

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