Eyüpsultan'da 6 katlı bina alev alev yandı! İstanbul itfaiyesi Eyüpsultan’a akın etti

Kaynak: İHA
Eyüpsultan'da 6 katlı bina alev alev yandı! İstanbul itfaiyesi Eyüpsultan’a akın etti
Eyüpsultan’da 6 katlı binanın giriş katında bulunan kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, yangın neticesinde ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Eyüpsultan’ın Esentepe Mahallesi Şair Şirzat Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki kıraathanede saat 02.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede kıraathaneyi sararken alevler 6 katlı binanın dış cephesini kaplayıp büyüdü. Alevler, yandaki binanın dış cephesine de sıçradı ve zarar verdi.

Korku içinde kendilerini dışarı atan vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, yangında ölü ve yaralı olmadı.

Kıraathane ve her iki binanın dış cephesinin hasar gördüğü yangında, kıraathanenin bahçesinde park halinde olan iki motosiklette de hasar oluştu.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.

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