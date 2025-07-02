Eyüpsultan’da dönüşüm başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve İstanbul İmar AŞ koordinasyonuyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri'nde riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.

Eyüpsultan Belediyesi, söz konusu bölgede hak sahipleriyle ön sözleşme imza sürecinin yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

Chaplin’in kaldığı tarihi otele 41 milyon dolar harcandı: Dönüşümünü gören inanamadı!

24 HEKTARLIK ALANDA 557 YAPI VE 720 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Yapılan açıklamada, yaklaşık 24 hektarlık alanda yer alan 557 yapı ve 720 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespitleri, yapısal durum analizleri, değerleme, matematiksel ve finansal modelleme çalışmaları tamamlandığı belirtildi. Açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında çözüm ofisi üzerinden, hak sahiplerine mevcut yapı bilgileri ve teklif edilen hakediş bilgileri detaylı şekilde sunuldu. Bugüne kadar çözüm ofisi aracılığıyla 549 hak sahibiyle toplam 5 bin 116 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütüncül dönüşüm vizyonu doğrultusunda yürütülen sürecin, katılımcı, şeffaf ve yerinde dönüşüm ilkeleri çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.