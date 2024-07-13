Eyüpsultan'da elektriği kesilen sitenin sakinlerinden tepki

Elektrik kesintileri isyan ettirdi

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Öğretmenler Sitesi sakinleri, 13 Temmuz 2024 günü saat 11:00'den beri devam eden elektrik kesintisine tepkili.

Site sakinleri, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

Site sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, elektrik kesintisi, sitenin alt bloğundaki başka bir sitenin etrafında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarından kaynaklanıyor. Kesinti nedeniyle site sakinleri, yiyeceklerin bozulması, hastaların ilaçlara erişememesi ve telefonların şarj edilememesi gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Site yöneticisi Yaşar Sakarya, yaşanan elektrik kesintisine tepki göstererek, "186'yı aradığımızda da verileceğini söylüyorlar. Bu saate kadar oyalandık. Netice itibariyle kurumu arıyoruz, süreç işleniyor daha sonra elektriğiniz verilecek gibi şeyler söyleniyorlar. Şu anda öyle bir şey görünmüyor. Biz mağduruz. O binaların kentsel dönüşümle alakası var ama bize bir tebligat gelmedi. Bina olarak mağduruz şu anda. Burada 5 tane blok var hepsinin elektriği kesik. Bu mağduriyetimizin hangi kurum sorumluysa giderilmesini istiyoruz." dedi.

Site sakinlerinden Sedat Yamani ve Neşe Yaman da elektrik kesintisinden dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini talep ettiler.

Cadde üzerinde yapılan çalışmalarda kullanılan elektrik kablolarının uçlarının bantlanmış şekilde bırakıldığı görüldü. Bu durum, elektrik kesintisinin nedeninin kablo hasarı olabileceğini düşündürüyor.

Eyüpsultan'da yaşanan elektrik kesintisi, site sakinlerinin günlük hayatını olumsuz etkiledi. Yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılması bekleniyor.