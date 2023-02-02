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Sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı

Eyüpsultan’da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 11:56
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Eyüpsultan’da sahte plaka operasyonu

Sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı
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İHA’nın haberine göre, İstanbul Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde ‘App plaka' diye tabir edilen Avrupa Press Plaka olarak bilinen büyük ve kalın karakterlerden oluşan yazı stillerinin kullanıldığı plakaların yasal olmayan mühürlü bir şekilde basın ve satışının yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler hareket geçti.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan operasyonda 250 adet mühürlü ve satışa hazır ‘App plaka' ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi T.B. (25) ile kardeşi N.B.( 23) gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan incelemelerde basımı yapılan plakaların sipariş üzerine hazırlandıkları ve Ankara'dan otobüslerle İstanbul'a getirildiği ve iş yerinde paketleyerek buradan müşterilere kargo ile gönderdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan T.B. ve N.B., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan T.B. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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