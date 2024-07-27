Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor

Türkiye Ağustos ayında yanıp kavrulacak. Genellikle her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk gelen eyyam-ı bahur sıcaklıkları en sıcak günleri ifade eder.

Prof. Dr. Şermin Tağıl’ın aktardıklarına göre, eyyam- bahur Ağustos’un başında etkili olacak.

Şermin Tağıl, "Bu yıl, bu dönemin sıcak fakat Doğu Akdeniz'de yaşanacak bir alçak basıncın etkisiyle kısmen yağışlı geçme olasılığı yüksek" dedi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ise Türkiye'de son 13 aydır Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı.

KURAKLIK ZİRVEDE

Bu bilgileri hatırlatan Tağıl, 22 Temmuz'da küresel ortalama yüzey sıcaklığının 17,15 dereceyle rekor kırdığını belirtti.

Tağıl, "Daha önceki rekor, 16,8 dereceyle ile 12 Ağustos 2016'da kaydedilmişti. Türkiye'de yeterli yağış alamayan bölgeler, yüksek sıcaklıklarla kuraklık alarmı veriyor. Ülke genelinde kuraklık en şiddetli seviyeye ulaşmış durumda" dedi.

Prof. Dr. Tağıl 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında tanımlayan eyyam-ı bahurun yaşanacağını söyledi.

ORMAN YANGINLARI

Öte yandan sıcak havaların baş göstermesi ile ormanlık alanlarda yangınlarda çoğalmaya başladı.

Tağıl konuyla ilgili “Temmuz sonunda kısmen rahatlayan ülkemiz ağustosun ilk haftasında eyyam-ı bahur döneminde sıcak hava dalgası etkisi altında kalacak. Bu yıl, bu dönemin sıcak fakat Doğu Akdeniz'de yaşanacak bir alçak basıncın etkisiyle kısmen yağışlı geçme olasılığı yüksek. Bu kavurucu sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar, orman yangınlarını kaçınılmaz hale getiriyor.” şeklinde konuştu.