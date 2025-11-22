Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Son olarak Haleplibahçe Mahallesi’nde başlatılan çalışmaların Salı gününe kadar tamamlanması bekleniyor. Uzun süredir yol yapım çalışması sözlerinin olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Esnafımızı ziyaret ettik, onlarla hasbihal ettik. Onların mutluluğu bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle buradaki asfalt serimini tamamlayıp, vatandaşımızın daha huzurlu ve güvenli şekilde yolu kullanmalarını sağlamış olacağız. Aslfaltlama için muhtarımızın ve vatandaşlarımızın ciddi talepleri vardı. Bunu da yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.





KALDIRIM İŞGALLERİ SONLANDIRILACAK

Oldukça işlek bir bölge olan Haleplibahçe’deki bu cadde üzerindeki kaldırım işgallerini de sonlandırmaya yönelik çalışma yapılacağını belirten Başkan Kuş, "Asfalt çalışmamız tamamlanır tamamlanmaz, kaldırım işgalleriyle ilgili zabıtamız çalışmalar yürütecekler. Bu konuda özellikle esnaf kardeşlerimizin anlayışına talibiz. Sonuçta işgallerinin sonlanmasını vatandaşlarımızın daha rahat kaldırımları kullanması için hayata geçireceğiz. Bu vesile ile esnafımız da müşterileri de rahatlamış olacak. Dolayısıyla tüm esnafımızın himmetini, desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.