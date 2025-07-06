Ezber bozan anket! Hem AKP'lilerin hem MHP'lilerin oyu kaydı

Açıklanan son ankete göre Hem AKP hem de MHP'li seçmenler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in asgari ücretin 30 bin lira olmasıyla ilgili teklifine destek verdi.

EKONOMİK KRİZ SİYASETİN ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye'de uzun süredir siyaset üstü bir konuma yerleşen ekonomik kriz anketlere de yansımaya başladı. AKSOY Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, Türkiye’deki ekonomik ve toplumsal sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yaptıkları araştırmalara göre toplumun ezici çoğunluğunun asgari ücret artışını talep ettiğini aktardı.

HALKIN YÜZDE 87'Sİ ASGARİ ÜCRET ARTSIN İSTİYOR

Yılın 2. yarısında asgari ücretin artırılmasını talep edenlerin oranının yüzde 87'i bulduğunu aktaran Ertan Aksoy, "Çünkü mesele sadece asgari ücretlinin aldığı para değil. Asgari ücret referans ücret olduğu için diğer ücretleri de yukarıya doğru itiyor. Dolayısıyla bu refah kaybına karşı en azından bir nefes alma alanı, zaman kazanma imkanını talep ediyor” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TEKLİFİ BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Ertan Aksoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı 30 bin lira asgari ücret teklifinin toplumda karşılık bulduğunu söyledi. Ertan Aksoy, “Bir siyasal angajmanı olmasına rağmen deneklerin yüzde 81 desteklediğini ifade ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? AKP'de de, MHP'de de büyük çoğunluğu yakalıyor. Hatta MHP'de ezici çoğunluğu yakalıyor Sayın Özgür Özel. AKP'de de çoğunluğu yakalıyor” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK SORUN YOKSULLAŞMA VE TOPLUMSAL BARIŞ

Türkiye’nin önündeki en büyük sorunların “yoksullaşma” ve “toplumsal barış” olduğunu vurgulayan Aksoy, “Çünkü yoksullaştırdığınız hızda refahı geri arttıramıyorsunuz” dedi. Türkiye’nin Cumhuriyet’le birlikte güçlü bir orta sınıf yarattığını hatırlatan Aksoy, bu sınıfın artık “kâğıt üstü” kaldığını söyledi.

Aksoy, “Gerçek anlamda satın alma gücü açısından baktığınızda aynı orta sınıfın varlığından bahsedemeyiz. Şimdi haliyle bir büyük korkunç bir yoksullaşma hali var” ifadesini kullandı.