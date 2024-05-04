Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Gözler Eyşan’ı aradı

Kadrosunda, Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Yiğit Özşener gibi birçok ünlü oyuncunun yer aldığı, 2009-2011 seneleri arasında ekranlara gelen Ezel dizisinin oyuncuları, seneler sonra bir araya geldi.

Dizinin ikinci yönetmenliğini yapan Cem Karcı'nın doğum günü için bir araya gelen ekip, sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin oyuncularından Sedef Avcı, herkesin beyaz giyindiği doğum günü kutlamasında ekipçe çekilen fotoğrafları, "İyi ki doğdun Cem" notuyla paylaştı.

Oyuncuların beraber verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Eyşan karakterini canlandıran Cansu Dere'nin doğum günü kutlamasına katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Dizinin Cengiz'i Yiğit Özşener de tıpkı Cansu Dere gibi geceye katılmadı.