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Dev rakabeti unutup depremzedeler için birlik oldular. Kuşadasıspor ile Sökespor'un dostluk maçında büyük gelir

Futbol dünyası deprem için birlik olmaya devam ediyor. Aydın ekiplerinden Kuşadasıspor ile Sökespor aralarındaki rebatei unutup deprem için dostluk maçına çıktı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:11
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Ezeli rakipler, depremzedeler için buluştu. Dostluk maçı yaptı

Dev rakabeti unutup depremzedeler için birlik oldular. Kuşadasıspor ile Sökespor'un dostluk maçında büyük gelir
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Kuşadası Özer Türk Stadı'nda biletleri 50 TL'den satılan anlamlı derbide iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve yöneticiler bilet alarak deprem bölgesinin yaralarını sarmak için destek olmaya çalıştı. 
Maçta protokol tribünün giriş ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlenirken, devre arasında iki takımın formaları açık artırmayla satıldı. 
Formalar, Aydınlı iş insanlarının desteğiyle toplam 400 bin TL gibi rekor fiyata alıcı bulurken, bilet hasılatıyla birlikte deprem bölgesine 500 bin TL'lik katkı sağlandı.
Yıllar sonra bu maçla buluşan iki takım karşılaşmaya ay-yıldızlı formaların yanı sıra, "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun" pankartını birlikte taşıyarak çıktı.
Maç öncesi depremin yaşandığı illerin plakaları statta tek tek anons edilirken taraftarlar, "Burada" diye bağırdı. TFF 3'üncü Lig ekibi Kuşadasıspor'un, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Sökespor'u 3-1 yendiği 90 dakikada futbolcular gollere sevinmedi.

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