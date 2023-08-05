Ezgi Mola karnı burnunda denize girdi. Bebek göründü

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. "İstedim oldu" diyen Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Boz, Gupse Özay, Berkay, Özlem Ada Şahin, İbrahim Büyükak, Sinan Engin, Oğulcan Engin Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimlerin katıldığı cinsiyet partisinde Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bir oğlu olacağı ortaya çıkmıştı.

Mutlu gününde Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" demişti.

Aksakallı da, “Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter” diye konuşmuştu.

İlk kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Ezgi Mola, şimdilerde sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Posta'da yer alan habere göre; Çeşme’de tatil yapan Ezgi Mola, önceki gün denize girerken görüntülendi. Yedi aylık hamile olan Ezgi Mola’nın belirginleşen karnı objektiflere yansıdı.