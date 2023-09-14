Ezgi Mola maden ocağındaki göçüğün ardından paylaştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Armutçuk maden ocağında dün saat 13.45 sıralarında göçük meydana geldi ve Türkiye'nin gözü kulağı bu felakete çevrildi.

Göçük altında kalan maden işcisi Ramazan Yıldırım hayatını kaybederken, 6 madenci de yaralandı.

Yaşanan felakete dair çok sayıda isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken oyuncu Ezgi Mola da göçükle ilgili paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle evlenen ve şimdilerde anne olmak için karnı burnunda bir şekilde gün sayan Ezgi Mola, bu heyecanına rağmen gündemden uzak kalmıyor.

Erkek çocuk annesi olmaya hazırlanan Ezgi Mola, Zonguldak'taki göçük felaketini duyar duymaz Instagram hesabından paylaşımda bulundu ve hemen her felakette aklımıza gelen 'ihmal' ihtimalini paylaşımına taşıdı.

İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı:

Yine maden ocağında göçük, inşallah can kaybı olmaz, inşallah sebebi ihmaller değildir. Allah yardımcıları olsun...