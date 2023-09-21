Ezgi Mola psikolojik destek aldığını açıkladı

Sekiz aylık hamile olan Ezgi Mola, psikolojik destek aldığını açıkladı.

Ezgi Mola psikolojik destek aldığını açıkladı

Geçtiğimiz mayıs ayında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, sekiz aylık hamile.

Erkek bebek bekleyen oyuncu, önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.

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"HERKES TAVSİYE VERİYOR"

Hamileliğiyle ilgili konuşan Mola, “Herkes tavsiye veriyor. Bilmediğim bir dünyaya girdim. İnsanın kendi annelik sezgilerine dayanarak ilerlemesi gerekiyor.” dedi.

“ONUN ADINA KARAR VERMEK İSTEMEM"

Bebeğini reklamda oynatmayacağını söyleyen Mola, “Onun adına karar vermek istemem, ileride bana ‘Neden böyle yaptın?’ diyebilir.” diye konuştu.

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Bebeğin 20 gündür tekmelediğini ifade eden Ezgi Mola, "İlk tekmesinde çok şaşırdım, bu yolculuğu onunla yaşıyor olmak çok güzel bir his. Mustafa da bu süreci idrak etmeye çalışıyor. Eğleniyoruz birlikte. Odayı hazırlamadık. Zaman içerisinde yapacağım. Psikolojik desteği bu süreçte değil her zaman alıyordum, bu hepimiz için önemli." dedi.

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"MUSTAFA DÜNYANIN EN İYİ KALPLİ İNSANI"

İsme de karar vermediklerini açıklayan oyuncu "Mustafa’nın davranışlarında maalesef bir değişiklik olmadı (gülüyor). Daha çok yanımda olmasını temenni ediyorum, malumunuz yoğun çalışıyor. Şaka bir yana Mustafa dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Çok pozitif ve çok iyi bir eş." dedi.

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