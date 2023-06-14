Ezgi Mola'dan dedikoduları bitiren Merve Dizdar paylaşımı

8 Mayıs'ta uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile dünya evine giren Ezgi Mola, aynı ayın sonunda da hamile olduğunu açıklamıştı.

Şimdilerde hamileliğin zorluklarını ve güzelliklerini bir arada yaşayan ve o anları takipçileriyle paylaşan Mola, son olarak meslektaşı ve yakın arkadaşı Merve Dizdar'la birlikte görüldüğü bir özçekim paylaştı.

Nikahına davet etmediği arkadaşı ile arasının açıldığı konuşulan Ezgi Mola bu fotoğrafla dedikoduların önüne geçti.

Merve Dizdar'dan 'kızım' diye bahseden Ezgi Mola böylelikle onu ne kadar sevdiğini de göstermiş oldu.

İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı:

"Kızım tatile girdi, okullar kapandıııığ! Yarın Erasmus'la gezecek inşallah. Öğretmeni çok dedi özel bir çocuk, lütfen dedi bırakın açılsın, tutmayın.

Çok zor ama yolluyorum.

Kardeş kardeş diye delirdi onu da yaptık. Hayırlısı tüm evlatlarımız için..."