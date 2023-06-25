Ezgi Mola'dan Merve Dizdar'a çok özel doğum günü kutlaması

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yakın arkadaşı Merve Dizdar'ın doğum gününü kutladı. Mola, yeni yaşını kutladığı arkadaşı için "Hayatımdan da sakın çıkma" notunu düştü.

Ezgi Mola'dan Merve Dizdar'a çok özel doğum günü kutlaması

Kısa bir süre önce uzun zamandır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile dünya evine giren Ezgi Mola, sürpriz bir nikah yapmış ve aralarında Merve Dizdar'ın da olduğu pek çok ismi bu özel gününe davet etmemişti.

Dizdar davet edilmediği düğünle ilgili olarak, "Kapalı bir düğündü. Biz de davetli değildik. Ama müthişti. Onun üzerine söyleyecek bir şeyim yok" yorumunda bulunmuştu.

İkilinin arasının bozuk olduğu iddiaları konuşulurken, Ezgi Mola yaptığı paylaşımlarla bu iddiaları çürüttü. Mola son olarak yakın arkadaşı Merve Dizdar'ın doğum gününü:

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"Merve! Doğum günün kutlu olsun . Sen kimin hayatında olsan o hayata güzellik getirirsin. Sen kiminle oynasan o kişiye ilham verirsin. Çok özelsin. Makyajı ben sana zorla da yapsam olur, sen bildiğinden şaşma! Hayatımdan da sakın çıkma" satırlarıyla kutladı.

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Merve Dizdar da arkadaşının yaptığı bu doğum günü kutlamasını yanıtsız bırakmadı ve "Seni çok seviyorum çoook bak az kaldı geliyorum yanına. Ve seni asla bırakmam" yanıtını verdi.

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