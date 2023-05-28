Ezgi Mola'dan yakın arkadaşı Merve Dizdar'a duygusal kutlama

Merve Dizdar, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla geceye damga vuran Dizdar'ı meslektaşları tebrik etti.

Merve Dizdar'ı tebrik edenlerden biri de yakın arkadaşı Ezgi Mola oldu. Birlikte rol aldıkları pek çok proje dışında samimi bir dostlukları olan Ezgi Mola, Dizdar'ın yaşadığı şaşkınlığa gönderme yaparak, "Cannes'da en iyi kadın ödülü Merve Dizdar'ın oldu arkadaşlar off şaşkınlığına bakın şu güzelliğin" notunu düştü.

Mola aynı zamanda şu duygusal satırlara da imza attı:

"Ağlat bizi güzel kızım. Biraz da mutluluktan ağlayalım be...

Ne olur... Umut yoksa hayatın ne anlamı olur ki!"