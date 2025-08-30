Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evlendi

'Sevmek Yüzünden', 'Çatı Katı Aşk', 'Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ezgi Şenler, 12 yaşında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi.

NİKAH MASASINA OTURDU

Ünlü çift önceki akşam nikâh masasına oturdu. Beykoz'da görkemli bir törenle dünyaevine giren Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen'i aileleri ve yakınları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

DÜĞÜNÜNDEN İLK KARELER

Sade ve dekolteli bir gelinlik tercih eden Şenler düğününden karelerini sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncu ardından mini bir after parti elbisesi giyerek spor ayakkabılarıyla doyasıya eğlendi.