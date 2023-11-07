Ezine’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Ezine’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Sanayi kavşağında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından uyuşturucu madde arama köpekleriyle 17 AES 994 plakalı araç içinde yapılan arama da 10 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 22 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 374 TL ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli A.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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