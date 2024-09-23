F-35 satışına yeşil ışık yakmıştı. ABD'den çarpıcı 'İncirlik' şartı geldi

Yunan medyasın yer alan bilgilere göre; Washington, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin İncirlik Üssü'nde ABD kontrolündeki bir bölgeye nakledilmesi karşılığında Türkiye'yi yeniden F-35 programına dahil etmeyi önerdiği ifade edildi.

Türkiye ile ABD arasında yıllardır süregelen F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Washington yeni bir teklif üzerinde çalıştığının altı çizildi.

Habere göre, F-35 programına yeniden dahil olma karşılığında, Türkiye'den S-400'leri ABD'ye teslim etmesi veya İncirlik Üssü'ndeki ABD kontrolündeki bir bölgeye transfer etmesi şartının bulunduğu dile getirildi.

ABD'li yetkililer, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının önündeki engeli kaldırmak için Rus füze sistemlerinin 'yumuşak' bir şekilde devre dışı bırakılmasını tavsiyesi dikkat çekti.

ABD ve NATO'nun Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasını ve kullanmasını sorunlu bulunduğu bildirildi.

S-400 hava savunma sistemlerinin NATO'nun mevcut savunma ve radar sistemlerine entegre edilemeyeceğini savunuyorlar. Bu nedenle, 17 Temmuz 2019'da ABD, Türkiye'yi proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının üretim sürecinden çıkardığını ortaya çıkmıştı.

Gerekçe olarak, Türkiye'nin elinde bulunan S-400 sisteminin F-35'lerle aynı ortamda kullanılması durumunda F-35'lere ait hassas bilgilerin Rusya tarafından çalınabilme ihtimali gündeme getirmişti.