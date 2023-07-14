F.Bahçe'nin teklif yaptığı yıldız futbolcudan şaşırtan cevap: G.Saray'dan başka takımda oynamam

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddia edildi. Ancak oyuncu Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giyeceğini bildirdi.

F.Bahçe'nin teklif yaptığı yıldız futbolcudan şaşırtan cevap: G.Saray'dan başka takımda oynamam

Galatasaray, geçen sezon başında Milot Rashica'yı İngiltere'nin Norwich takımından bir yıllığına kiralamıştı.

Kosovalı futbolcu sarı kırmızılılarda 35 karşılaşmada 6 gol kaydetti ve 8 asist yaptı.

Sarı kırmızılı takım da Rashica'nın bonservisini almak için Norvich'le görüşmelere başlamıştı.

Görüşmeler sürerken Rashica'ya Fenerbahçe'nin de talip olduğu ve Norwich'e teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

Bu gelişme üzerine 27 yaşındaki futbolcu, ülkesinde yayın yapan Kosovan Football'a konuyla ilgili açıklama yaptı.

Habere göre Milot Rashica, Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi.

Haberde "Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Rashica, Türkçe olarak sadece Galatasaray'da oynayacağını ifade etti" denildi.

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