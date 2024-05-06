F1 Miami Grand Prix'sini Lando Norris kazandı

ABD'de 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılan F1 Miami Grand Prix'sini Mclaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Norris, 5. cepten katıldığı yarışta 1 saat 30 dakika 49.876 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk grand prix zaferine adını yazdırdı.

Son üç yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen 7.612 saniye farkla ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 9.920 saniye farkla üçüncü oldu.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 101

3. Charles Leclerc (Monako): 98

4. Carlos Sainz (İspanya): 85

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 83

Takımlar

1. Red Bull: 237

2. Ferrari: 189

3. McLaren: 124

4. Mercedes: 64

5. Aston Martin: 42