F1 Miami Grand Prix'sini Lando Norris kazandı

Kaynak: AA
F1 Miami Grand Prix'sini Lando Norris kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı Miami Grand Prix’sini Mclaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

ABD'de 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılan F1 Miami Grand Prix'sini Mclaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Norris, 5. cepten katıldığı yarışta 1 saat 30 dakika 49.876 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk grand prix zaferine adını yazdırdı.

Son üç yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen 7.612 saniye farkla ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 9.920 saniye farkla üçüncü oldu.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 101

3. Charles Leclerc (Monako): 98

4. Carlos Sainz (İspanya): 85

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 83

Takımlar

1. Red Bull: 237

2. Ferrari: 189

3. McLaren: 124

4. Mercedes: 64

5. Aston Martin: 42

Son Haberler
Kavgayı ayıran polislere saldırdı Gündem
Kavgayı ayıran polislere saldırdı
Bilal Erdoğan Kadir Mısıroğlu’nu öve öve bitiremedi: Bir nesle damgasını vurdu Gündem
Bilal Erdoğan Kadir Mısıroğlu’nu öve öve bitiremedi: Bir nesle damgasını vurdu
Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray sözleri 'Şerefsizlik yapmış olurum' Spor
Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray sözleri 'Şerefsizlik yapmış olurum'
Aksaray’da mandıra çöktü kurbanlıklar toprak altında kaldı. AFAD jandarma ve itfaiye alarma geçti Gündem
Aksaray’da mandıra çöktü kurbanlıklar toprak altında kaldı. AFAD jandarma ve itfaiye alarma geçti
Hamit Altıntop'un TFF'den kaç lira maaş aldığı ortaya çıktı Spor
Hamit Altıntop'un TFF'den kaç lira maaş aldığı ortaya çıktı
İşte batıyı ayağa kaldıran fotoğraf. Hakan Fidan Gambiya'dan mesaj verdi Gündem
İşte batıyı ayağa kaldıran fotoğraf. Hakan Fidan Gambiya'dan mesaj verdi
Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'ın sürprizi ortaya çıktı Spor
Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'ın sürprizi ortaya çıktı