F1'de dengeler değişecek. Efsane geri dönüyor

Editör: Ufufk Cingöz

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, zirveye adım adım yaklaşıyor.

Jordan takımının kurucusu Eddie Jordan ve bir dönem pistlerin önemli isimlerinden David Coulthard "Efsane geri dönüyor" diyerek Hamilton'un ayak sesleri duyurdu.

Jordan, ''Lewis çıtayı yükseltti, eski coşkusunu buldu. Kanada'da araçtan maksimum verimi almayı başardı'' diye konuştu.

Coulthard ise,''Lewis çok iyi performans sergiliyor ve takımıyla iletişim kurarken sesi yine daha gür çıkıyor'' ifadelerini kullandı.

Mercedesin İngiliz pilotu Hamilton 102 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. Deneyimli isim, İspanya'da ikinci, Kanada'da üçüncü olarak performansını arttırdı.

Hayranları, tecrübeli pilotun eski günlerine dönmesini beklerken, Hamilton'ın hafta sonu koşulacak Avusturya Grand Prix'sinde patlama yapması bekleniyor.