FA Cup'ta flaş sonuç: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, 4. Lig ekibine elendi

The MKM Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Doncaster, 51. dakikada Luke Molyneux’un golüyle öne geçti. Hull City, Gustavo Puerta’nın 80. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Normal süre ve uzatmalarda başka gol olmayınca mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Doncaster, Harry Clifton’un son vuruşuyla galibiyeti aldı.

HULL CİTY’NİN KAÇAN FIRSATLARI

Hull City, maç boyunca üstün oynamasına rağmen fırsatları değerlendiremedi. 87. dakikada Lewie Coyle, kale önünde net bir pozisyondan yararlanamadı. Uzatmalarda Doncaster kalecisi Teddy Sharman-Lowe, Jones’un sert şutunu kurtararak takımını oyunda tuttu.

WATCH | Luke Molyneux reflects on Rovers' triumph at Hull City in the Emirates FA Cup



???? ⬇️https://t.co/1OKRSviwkz



???? #drfc ⚪️ pic.twitter.com/GESZdQ8i9w