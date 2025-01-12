FA Cup'ta flaş sonuç: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, 4. Lig ekibine elendi

The MKM Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Doncaster, 51. dakikada Luke Molyneux’un golüyle öne geçti. Hull City, Gustavo Puerta’nın 80. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Normal süre ve uzatmalarda başka gol olmayınca mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Doncaster, Harry Clifton’un son vuruşuyla galibiyeti aldı.
Hull City dibe vurdu: Middlesbrough son dakikada güldü
HULL CİTY’NİN KAÇAN FIRSATLARI
Hull City, maç boyunca üstün oynamasına rağmen fırsatları değerlendiremedi. 87. dakikada Lewie Coyle, kale önünde net bir pozisyondan yararlanamadı. Uzatmalarda Doncaster kalecisi Teddy Sharman-Lowe, Jones’un sert şutunu kurtararak takımını oyunda tuttu.
WATCH | Luke Molyneux reflects on Rovers' triumph at Hull City in the Emirates FA Cup— Doncaster Rovers FC (@drfc_official) January 12, 2025
???? ⬇️https://t.co/1OKRSviwkz
???? #drfc ⚪️ pic.twitter.com/GESZdQ8i9w
DONCASTER’IN TARİHİ BAŞARISI
2021’den sonra ilk kez 4. tura yükselen Doncaster, bu zaferle League Two’da ses getirdi. Takımın teknik direktörü Grant McCann, maç sonrası, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sıkı savunma yaparak başarıyı elde ettik" dedi. Hull City teknik direktörü Ruben Selles ise kaçan fırsatların bedelini ağır ödediklerini ifade etti.