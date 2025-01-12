FA Cup'ta flaş sonuç: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, 4. Lig ekibine elendi

Kaynak: Haber Merkezi
FA Cup'ta flaş sonuç: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, 4. Lig ekibine elendi

FA Cup 3. turunda İngiltere 4. lig ekiplerinden Doncaster Rovers, Hull City’yi penaltılarla 5-4 yenerek 4. tura yükseldi. İki lig ve 33 sıra farkına rağmen Doncaster, müthiş bir savunma ve kararlılıkla zafer elde etti.

The MKM Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Doncaster, 51. dakikada Luke Molyneux’un golüyle öne geçti. Hull City, Gustavo Puerta’nın 80. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Normal süre ve uzatmalarda başka gol olmayınca mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Doncaster, Harry Clifton’un son vuruşuyla galibiyeti aldı.

Hull City dibe vurdu: Middlesbrough son dakikada güldüHull City dibe vurdu: Middlesbrough son dakikada güldü

HULL CİTY’NİN KAÇAN FIRSATLARI

Hull City, maç boyunca üstün oynamasına rağmen fırsatları değerlendiremedi. 87. dakikada Lewie Coyle, kale önünde net bir pozisyondan yararlanamadı. Uzatmalarda Doncaster kalecisi Teddy Sharman-Lowe, Jones’un sert şutunu kurtararak takımını oyunda tuttu.

DONCASTER’IN TARİHİ BAŞARISI

2021’den sonra ilk kez 4. tura yükselen Doncaster, bu zaferle League Two’da ses getirdi. Takımın teknik direktörü Grant McCann, maç sonrası, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sıkı savunma yaparak başarıyı elde ettik" dedi. Hull City teknik direktörü Ruben Selles ise kaçan fırsatların bedelini ağır ödediklerini ifade etti.

41fb2d20-4931-11ef-bd9b-fba31821253d.jpg

Son Haberler
Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü
Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü
Tekirdağ'da lüks villada dehşette sır perdesi aralandı: Anne ile kızı ölmüş, baba ağır yaralanmıştı
Tekirdağ'da lüks villada dehşette sır perdesi aralandı: Anne ile kızı ölmüş, baba ağır yaralanmıştı
7 gollü Leipzig, Werder Bremen düelosu nefesleri kesti
7 gollü Leipzig, Werder Bremen düelosu nefesleri kesti
Inter, 3 puanı tek golle aldı
Inter, 3 puanı tek golle aldı
Atlético Madrid, Osasuna'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu
Atlético Madrid, Osasuna'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu