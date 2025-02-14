FA Cup’ta yarı otomatik ofsayt dönemi başlıyor

İngiltere’de yerel futbol müsabakalarında ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Futbol Federasyonu (FA), yaptığı açıklamada, bu sistemin FA Cup’ın beşinci tur maçlarında, Premier Lig statlarında oynanacak yedi karşılaşmada uygulanacağını duyurdu.

FA, sistemin FA Cup’taki başarılı kullanımının ardından Premier Lig’in de sezon içinde bu teknolojiyi devreye almayı planladığını açıkladı.

TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Mevcut sistemde, bir oyuncunun ofsayt olup olmadığına VAR odasındaki hakemler karar veriyor. Hakemler, üç temel noktaya dikkat ediyor: Pas anı, savunma oyuncusunun konumu ve açısı ile hücum oyuncusunun pozisyonu. Ancak yeni sistem, bu üç unsuru tamamen otomatikleştirerek insan faktörünü en aza indiriyor.

Sistem, yapay zeka ve özel kameralar kullanarak oyuncuların ve topun hareketlerini anlık olarak izleyerek ofsayt olup olmadığına dair anında karar verebiliyor. Premier Lig’e ev sahipliği yapan 20 stadın tamamında, çatıya yerleştirilen özel kameralar bu süreci destekleyecek.

UEFA’DA TEST EDİLDİ, ŞİMDİ İNGİLTERE’DE

Premier Lig kulüpleri, Nisan 2024’te yapılan toplantıda 2024-25 sezonunda yarı otomatik ofsayt sistemini onayladı. Başlangıçta Ekim 2024’te uygulanması planlanan sistem, ek testler nedeniyle ertelenmişti.

UEFA, bu teknolojiyi 2022-23 sezonunun başında Şampiyonlar Ligi’nde devreye sokmuş ve sistem başarılı bir şekilde kullanılmıştı. FA, yeni teknolojinin sanal ofsayt çizgisinin daha doğru ve hızlı yerleştirilmesini sağlayacağını ve grafik destekleriyle izleyicilere daha iyi bir deneyim sunacağını belirtti.

VAR sistemi de FA Cup’ın beşinci turunda yer alan sekiz karşılaşmada aktif olarak kullanılacak. Şampiyona ekibi Preston’ın evinde oynanacak maç da dahil olmak üzere, tüm karşılaşmalarda hakemler VAR kararlarını stadyumda anons edecek. FA Cup beşinci tur maçları, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.