Fabregas’tan veda sinyali

Cesc Fabregas, İtalya Serie A ekibi Como’daki görevine veda etmeye mi hazırlanıyor? Son açıklamaları, İspanyol teknik adamın ayrılık sinyalleri verdiğini düşündürttü. İtalya'da La Provincia gazetesine konuşan Fabregas, “Ne olursa olsun, bu kulübe her zaman teşekkür edeceğim. Geldiğim günden bu yana çok şey değişti. Bu enerjiyle gurur duyuyorum” diyerek duygusal ifadeler kullandı.

Fabregas, Como’da güçlü bir temel oluşturduklarını vurgularken, “Harika bir yönetim, üst düzey bir antrenman tesisi ve gelişime açık bir oyuncu grubumuz var. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama bu projeye tamamen bağlıyım” sözleriyle hem vedayı hem de kalma ihtimalini aynı anda dile getirdi. “Bir miras bırakmak istiyorum. Ne zaman ayrılacağım belli değil; bu beş yıl da sürebilir, on yıl da. Şu anda yaptığım, benden sonra gelecekler için sağlam bir zemin hazırlamak” diye ekledi.

Como, Serie A’de ligde kalmayı garantilemiş durumda ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Takımı 10. sıraya kadar taşıyan Fabregas, eleştirilere rağmen istikrarlı bir duruş sergilediklerini belirtti:

Kimsenin bize inanmadığı zamanlarda bile aynı yoğunlukla çalıştık. Oyuncular mesajlarımı aldı ve benimsedi. Bir aile olduk.

Önümüzdeki hafta Verona ile karşılaşacaklarını hatırlatan Fabregas, “Üst üste galibiyetlerden sonra daha da zorlaşır, çünkü beklentiler artar. Zirveye ulaşmak istiyorsak kapasitemizin hep üzerine çıkmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Como’nun gelecek sezonki hedeflerine ilişkinse temkinli konuştu:

İlk iki maçı kazanırsak ‘Şampiyonlar Ligi adayı’ denir, kaybedersek ‘Hiçbir şey başaramaz’ olurum. Bu yüzden iç huzurumu hep ön planda tutuyorum.

Fabregas, teknik direktörlük kariyerinde henüz ilk adımlarını atarken, futbolculuk dönemindeki tecrübesini ve liderliğini Como’da sahaya yansıtmaya devam ediyor. Geleceği henüz netlik kazanmasa da kulübe kattıkları şimdiden dikkat çekiyor.