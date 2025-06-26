Fabrika çatısında dehşet! Usta neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: İHA

Bursa İnegöl’de fabrika çatısında tadilat yapan usta Tuncay Erdoğan, çatının çökmesiyle birlikte metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan usta hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat sırasında çatının çökmesiyle yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen çatı ustası ağır yaralandı.

İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde bir fabrikanın çatısında onarım çalışması yapan usta Tuncay Erdoğan (41), çatının çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Fabrikanın içine düşen usta ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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