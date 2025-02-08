Fabrika işçilerini taşıyan midibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fabrika işçilerini taşıyan midibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Gönen ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün refüje çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün refüje çarparak takla attığı kazada 1'i ağır, 18 kişi yaralandı.

iiy.webpKaza, saat 08.00 sıralarında Gönen ilçesi Bandırma yolu Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gönen'de rüzgar enerjisi parçaları üreten fabrikanın işçilerini taşıyan D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı midibüs, yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 22 oldu
Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 22 oldu
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 209 milyar dolara geldi
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 209 milyar dolara geldi
Suriye'de Türkmen Meclisi binası törenle hizmete açıldı
Suriye'de Türkmen Meclisi binası törenle hizmete açıldı
Kahvehanede sandalyeler havada uçtu!
Kahvehanede sandalyeler havada uçtu!
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü