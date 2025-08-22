Fabrika önünde dehşet! Güvenlik görevlisi bıçaklandı

Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikası önünde yaşanan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. Şüpheli ve kadın araçla kaçarak kayıplara karıştılar.

Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası önünde meydana geldi. Fabrika özel güvenliği Fatih Ç. (32) fabrika yakınında park halinde olan araç içinde bulunan sürücü ve kadın arasında şiddetli tartışma olduğunu gördü.

Olaya kayıtsız kalmayan güvenlik görevlisi, kadınla erkeğin kavgasını sözlü olarak uyararak sonlandırmak istedi. Araçtaki henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki bıçakla güvenlik görevlisini sol baldırından bıçakla yaraladı.

Şüpheli ve kadın araçla kaçarak kayıplara karıştılar. Yaralı güvenlik ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olaya karışan şüpheliyi arıyor.

