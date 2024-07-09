Fabrikada patlama. Hasar büyük

Kaynak: İHA
Fabrikada patlama. Hasar büyük

Silivri Değirmenköy'de faaliyette olan bir geri dönüşüm fabrikası patlama sonucunda alevlere teslim oldu. Can kaybının olmadığı patlamada fabrikada maddi hasar yaşandı.

Bugün sabah saatlerine doğru Silivir Değirmenköy’de yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi bilinmezken civarda panik hakim oldu. Patlama sonrasında hemen yangın çıktı ve bir anda bütün fabrika alevlere teslim oldu. Vatandaşların ihbarı sonrasında mahaline Silivri İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını çevrede bulanan fabrikalara sıçramadan söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği bilgisi edinildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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