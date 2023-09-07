Facebook ‘Haberler’ sekmesini kaldıracağını duyurdu

Meta, İngiltere, Fransa ve Almanya'da Facebook'un yer imleri bölümündeki Haberler sekmesini kaldıracağını duyurdu.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Şirket yaptığı basın açıklamasında "Şirket olarak zamanımızı ve kaynaklarımızı, kısa video da dahil olmak üzere, insanların bize platformda daha fazla görmek istediklerini söyledikleri şeylere odaklamak zorundayız" dedi.

Bu değişiklik aynı zamanda Facebook'un haberleri platformunda daha düşük bir öncelik haline getirmek için attığı son adım. Aynı zamanda yapılan açıklamada söylenen “kısa video” tarafı da TikTok'laşmaya doğru atılan bir başka adım anlamına geliyor.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Avustralya'da aktif olan Haberler, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Facebook akışlarında gördüklerinin yüzde 3'ünden daha azını oluşturuyor. Kullanıcılar akışlarında haber makalelerinin bağlantılarını görmeye devam edebilecekler ve Avrupa'daki haber yayıncıları Aralık ayında yürürlüğe girecek değişikliklerden sonra da hesaplarına ve sayfalarına erişebilecekler.