Facebook, hikayelerden para kazanma dönemini başlattı

Facebook, içerik üreticilerine yönelik para kazanma modellerini genişletmeye devam ediyor. Şirketin duyurduğu yeni özellikle birlikte, içerik üreticileri artık Facebook hikayelerinden de gelir elde edebilecek. Facebook İçerik Para Kazanma Programı'na dahil olan üreticiler, kamuya açık hikayeleri üzerinden izlenme sayısına bağlı olarak ödeme alacak.

Bu yeni model, içerik üreticilerine zaten ürettikleri ve paylaştıkları içeriklerden ek gelir elde etme fırsatı sunuyor. Örneğin, bir tarif videosu ya da kısa bir reel hazırlayan bir içerik üreticisi, bunun kısa bir bölümünü hikayesine ekleyerek kazanç sağlayabilecek. Aynı şekilde günlük yaşamlarını konu alan hikayeler paylaşarak da para kazanabilecekler.

Şirketten TechCrunch’a yapılan bir açıklamada, hikaye ödemelerinin içerik performansına bağlı olduğunu ve içerik üreticilerinin belirli bir izlenme eşiğine ulaşmadan kazanç elde etmeye başlayabileceğini belirtildi.

META, TİKTOK İÇERİK ÜRETİCİLERİNİ KENDİNE ÇEKMEK İSTİYOR

Facebook’un bu hamlesi, içerik üreticilerine ek gelir kanalları sunarak platformdaki içerik üretimini teşvik etme stratejisinin bir parçası. Meta, TikTok içerik üreticilerini Facebook ve Instagram’a çekebilmek için çeşitli nakit bonusları, içerik anlaşmaları ve topluluk büyütme desteği sunarak rekabette öne çıkmaya çalışıyor.

Facebook İçerik Para Kazanma Programı'na dahil olan ve içeriklerinden gelir elde etmeyi aktif hale getiren kullanıcılar, hikaye para kazanma sistemini ayrıca etkinleştirmek zorunda kalmadan kullanabilecek.

FACEBOOK İÇERİK PARA KAZANMA PROGRAMI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Facebook, geçen yıl İçerik Para Kazanma Programı'nı başlatarak platformdaki farklı reklam modellerini tek çatı altında birleştirmişti. In-stream reklamlar, Reels üzerindeki reklamlar ve Performans Bonusu programları tek bir yapı altında toplanarak daha kapsamlı bir kazanç modeli oluşturulmuştu.

Hikaye üzerinden para kazanma özelliği başlangıçta belirli beta kullanıcılarıyla test edilmişti. Şimdi ise tüm programa dahil olan içerik üreticileri bu sistemden faydalanabilecek.

2024 yılında milyonlarca içerik üreticisini programa dahil eden Facebook, 2025 yılı içinde programın açık kayda açılacağını duyurdu. Programa dahil olmayan içerik üreticileri, resmi web sitesi üzerinden davet alma talebinde bulunabilecek.

Facebook, geçen yıl içerik üreticilerine 2 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını ve Reels ile diğer kısa video formatlarındaki kazançların yüzde 80’in üzerinde arttığını açıklamıştı. 2017'den bu yana platform üzerinden para kazanan içerik üreticilerinin sayısı 4 milyonu aştı.