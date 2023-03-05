Facebook'un Reels süresi uzuyor. Belirlenen süre açıklandı

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Çatı şirket Meta, platformdaki etkileşimi artırmak için Facebook için Reels‘in yeni özellikler alacağını açıkladı.

Reels'e gelecek en önemli değişikliklerden biri, Reels videolarının maksimum uzunluğunun 60 saniyeden 90 saniyeye çıkarılması oldu.

Benzer bir yeniliğin geçtiğimiz Temmuz ayında Instagram Reels için uygulandığını hatırlatmak gerekiyor.

FACEBOOK REELS SÜRESİ 90 SANİYE OLUYOR

Facebook’taki Reels özelliğinin süre sınırının artması zaten beklenen bir yenilikti. Bu, kullanıcıların daha uzun ve daha ayrıntılı videolar oluşturmasına olanak tanıyacak. Ayrıca yaratıcılıklarını sergilemeleri için daha fazla süre sağlayacak.



Meta mevcut Memories (Anılar) olarak saklanan fotoğraf ve videolardan Reels oluşturmaya izin verecek. Bu, kullanıcıların eski içeriklerini yeniden kullanmalarına ve Reels videolarına dönüştürmelerine olanak tanıyacağı da belşirtildi.

Buna ek olarak Meta, kullanıcıların mevcut bir şablondaki videoları kendi içerikleriyle değiştirmelerine olanak tanıyan “trend şablonları” sunacak. Bu, kullanıcıların düzenleme ve prodüksiyon için çok fazla zaman harcamadan çok daha profesyonel Reels oluşturmalarını sağlayacak.

Ayrıca, video sınırını 10 dakikaya çıkaran TikTok, Instagram’a ek olarak YouTube ile de savaşa girdi diye yorumlandı.