5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Facebook'un Reels süresi uzuyor. Belirlenen süre açıklandı

Facebook Reels için video süresini uzatma kararı aldı. Şu anda 60 saniye olan süreyi 90 saniyeye çıkaracağını duyurdu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:40
Takip Et

Facebook Reels süresi 90 saniyeye çıkıyor

Facebook'un Reels süresi uzuyor. Belirlenen süre açıklandı
+
Aa
-

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Çatı şirket Meta, platformdaki etkileşimi artırmak için Facebook için Reels‘in yeni özellikler alacağını açıkladı.

Reels'e gelecek en önemli değişikliklerden biri, Reels videolarının maksimum uzunluğunun 60 saniyeden 90 saniyeye çıkarılması oldu.
Benzer bir yeniliğin geçtiğimiz Temmuz ayında Instagram Reels için uygulandığını hatırlatmak gerekiyor.

FACEBOOK REELS SÜRESİ 90 SANİYE OLUYOR

Facebook’taki Reels özelliğinin süre sınırının artması zaten beklenen bir yenilikti. Bu, kullanıcıların daha uzun ve daha ayrıntılı videolar oluşturmasına olanak tanıyacak. Ayrıca yaratıcılıklarını sergilemeleri için daha fazla süre sağlayacak.


Meta mevcut Memories (Anılar) olarak saklanan fotoğraf ve videolardan Reels oluşturmaya izin verecek. Bu, kullanıcıların eski içeriklerini yeniden kullanmalarına ve Reels videolarına dönüştürmelerine olanak tanıyacağı da belşirtildi.

Buna ek olarak Meta, kullanıcıların mevcut bir şablondaki videoları kendi içerikleriyle değiştirmelerine olanak tanıyan “trend şablonları” sunacak. Bu, kullanıcıların düzenleme ve prodüksiyon için çok fazla zaman harcamadan çok daha profesyonel Reels oluşturmalarını sağlayacak.
Ayrıca, video sınırını 10 dakikaya çıkaran TikTok, Instagram’a ek olarak YouTube ile de savaşa girdi diye yorumlandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
1
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
2
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
3
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
4
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
5
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
6
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
7
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Depremzede çocuklara özle kampanya
﻿Depremzede çocuklara özle kampanya
﻿Depremzede çocuklara özle kampanya
﻿Kadınlar gününe özel konser
﻿Kadınlar gününe özel konser
﻿Kadınlar gününe özel konser
﻿Valencia, Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek: As'tan büyük iddia
﻿Valencia, Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek: As'tan büyük iddia
﻿Valencia, Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek: As'tan büyük iddia
﻿TEM'de feci kaza: 23 araç birbirine girdi
﻿TEM'de feci kaza: 23 araç birbirine girdi
﻿TEM'de feci kaza: 23 araç birbirine girdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.