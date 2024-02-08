Facebook ve Instagram harekete geçti. Görselleri etiketlemeye başlıyorlar

Kaynak: BBC Türkçe
Facebook ve Instagram harekete geçti. Görselleri etiketlemeye başlıyorlar
Meta, kötü amaçlı kullanımı engellemek adına diğer şirketlerin yapay zekayla oluşturduğu görselleri etiketlemeye başlayacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Facebook, Instagram, Threads ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta, diğer şirketlerin yapay zeka (AI) araçları tarafından oluşturulan görsellerini tespit ederek etiketleyecek.

MÜCADELEDE İVME YARATACAK
Uygulama, Facebook, Instagram ve Threads’da hayata geçirilecek. Meta, halen geliştirmekte olduğu bu yeni teknolojinin, yapay zeka görsellerinin kötü amaçlı kullanımı ile mücadelede “ivme” yaratacağını savundu.

"KOLAYCA ATLATILABİLİR"
Ancak bir yapay zeka uzmanı BBC'ye bu tür araçların "kolayca atlatılabilir" olduğuna dikkat çekti.

BBC'ye yaptığı açıklamada, “Bu tespit yazılımları da aşılabilir, aynı zamanda yanlış pozitif sonuçlar da verebilir. Bu yüzden çok geniş kullanımının mümkün olacağını düşünmüyorum" dedi.

Son Haberler
Atın yüğrükse bin de kaç deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Atın yüğrükse bin de kaç deyimi ne anlama geliyor?
Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu Dünya
Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu
İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi Dünya
İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi
İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı Gündem
İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı
Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor Yaşam
Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor
Çanakkale'de terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı Gündem
Çanakkale'de terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı
AKP’yle görüşecekleri iddia edilmişti. Yeniden Refah’tan açıklama geldi Gündem
AKP’yle görüşecekleri iddia edilmişti. Yeniden Refah’tan açıklama geldi