Facebook ve Instagram harekete geçti. Görselleri etiketlemeye başlıyorlar

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Facebook, Instagram, Threads ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta, diğer şirketlerin yapay zeka (AI) araçları tarafından oluşturulan görsellerini tespit ederek etiketleyecek.

MÜCADELEDE İVME YARATACAK

Uygulama, Facebook, Instagram ve Threads’da hayata geçirilecek. Meta, halen geliştirmekte olduğu bu yeni teknolojinin, yapay zeka görsellerinin kötü amaçlı kullanımı ile mücadelede “ivme” yaratacağını savundu.

"KOLAYCA ATLATILABİLİR"

Ancak bir yapay zeka uzmanı BBC'ye bu tür araçların "kolayca atlatılabilir" olduğuna dikkat çekti.

BBC'ye yaptığı açıklamada, “Bu tespit yazılımları da aşılabilir, aynı zamanda yanlış pozitif sonuçlar da verebilir. Bu yüzden çok geniş kullanımının mümkün olacağını düşünmüyorum" dedi.