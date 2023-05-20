Facebook'ta büyük hata. Kullanıcılar şaştı kaldı

Facebook’ta teknik bir arıza nedeniyle hesaplara istek dışı arkadaşlık teklifleri gitti.

Facebook'ta büyük hata. Kullanıcılar şaştı kaldı

Sosyal medya uygulaması Facebook'ta büyük bir hata ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre, arkadaş olmadığını halde profiline girdikten sonra o kişiye otomatik olarak arkadaşlık isteği gidiyor.

Başka kullanıcıların profillerine girenler, daha sonra bu kişilere istekleri dışında arkadaşlık isteği gönderildiğini fark edince kullanucılar şoke oldu.

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Facebook sorunu kabul etti. Yetkili, istek dışı yapılan bu arkadaşlık isteklerine engel olmak için bir çalışma yaptıklarını da söyledi.

META: ÖZÜR DİLERİZ

Yaşanılanların ardından bir Meta sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

Facebook uygulamasında yapılan son güncelleme kısa bir süre için Facebook arkadaşlık isteklerinin yanlışlıkla gönderilmesine neden oldu. Bunun olmasını engelledik ve bunun neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

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