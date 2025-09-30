Facebook’tan içerik üreticilerine özel yenilik

Meta, Facebook’ta kullanıcı etkileşimini artırmak için yeni özellikler duyurdu. Hayran meydan okumaları ve özel rozetlerle takipçiler, içerik üreticileriyle daha yakın ve yaratıcı bir bağ kurabilecek.

Haber Metni:

Meta, Facebook’un içerik üreticilerine yönelik yeni özelliklerini tanıttı. Şirket, hayran meydan okumaları ve kişiselleştirilmiş “en iyi hayran” rozetleriyle platformun kullanıcı etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Hayran meydan okumaları özelliği, içerik üreticilerinin takipçilerine belirli görevler vermesine olanak tanıyor. Katılımcılar, bu meydan okumaları kısa videolar veya gönderilerle yanıtlayabiliyor. Gönderiler, özel etiketlerle (hashtag) bir liderlik tablosunda sıralanıyor ve en çok beğeni alan içerikler öne çıkıyor. Meta, test sürecinde üç ayda 1,5 milyon meydan okuma paylaşımı yapıldığını açıkladı.

Örneğin, 3,6 milyon takipçisi bulunan içerik üreticisi Kalen Allen, hayranlarından hayalleri ve hedefleri hakkında video çekmelerini istemesi üzerine kendisine 520 adet video ulaştığını belirtti. Meta’ya göre bu tür içerikler, TikTok ve Instagram Reels’teki popüler akımlara benzer şekilde, Facebook’a yeni bir dinamizm kazandıracak.

Şirket ayrıca “en iyi hayran” rozetlerini kişiselleştirme imkânı sunuyor. Böylece kullanıcılar yalnızca “en iyi hayran” olarak değil, sanatçının kendi seçtiği özel rozetlerle de tanımlanabilecek. Ed Sheeran hayranlarının “Sheerio” olarak adlandırılması, bu yeniliğe örnek gösterildi.

Meta, bu adımlarla Facebook’un sadece gündelik paylaşımlar yapılan bir mecra değil, aynı zamanda içerik üreticileriyle daha güçlü bir topluluk deneyimi sunan bir platform olarak öne çıkmasını amaçlıyor.