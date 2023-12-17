Facebook’un sahibi gizli sığınak inşa ettirdi. Kıyametten böyle kaçacak

Facebook’un sahibi ünlü milyarder Mark Zuckerberg'in, Hawaii'de, içinde bir kaçış kapısı ve iki bağlantılı malikaneye giden bir tünel bulunan 5000 metrekarelik bir yer altı sığınağını da içeren 100 milyon dolarlık bir aile yerleşkesi inşa ettirdiği bildirildi.

Proje, Hawaii'nin Kauai adasında yer alıyor ve o kadar gizli ki, bir ABD medya kuruluşu tarafından bu hafta yayınlanan bir rapora göre, marangozlar, elektrikçiler ve diğer müteahhitler gizlilik anlaşmaları nedeniyle malikane hakkında hiçbir açıklama yapamıyor.

ABD’li basın kuruluşları tarafından incelenen planlara göre, tesiste en az 30 yatak odası ve 30 banyo bulunacak ve ayrıca misafir evleri ve halat köprülerle birbirine bağlanan 11 "disk şeklindeki" ağaç ev grubu yer alacak.

Ayrıca yeraltı sığınağı, bir yaşam alanı ve mekanik oda içerecek ve "patlamaya dayanıklı" beton ve çelik bir kapıya sahip olacak.

Mark Zuckerberg'in bir kaçış kapağı, 'kör kapılar' ve bir yeraltı sığınağı planlarıyla Hawaii'de bir yerleşkede bulunan sığınakta 30 yatak odasının olacağı belirtildi.

İnşaat belgelerine göre, yerleşkenin binalarındaki diğer çıkış ve girişler tuş takımı kilitli ve ses yalıtımlı kapılara sahip olacak, kütüphanede ise gizli ya da "kör" bir kapı bulunacak.

Bildirilen bilgilere göre inşa edilen malikane 20’den fazla kamera tarafından izleniyor.

İddia edilen bilgilere göre Zuckerberg’in olası kıyamet senaryolarından, büyük salgın ve savaşlardan bu sayede kaçmayı planladığı ve bu nedenle yeraltı malikanesi inşa ettirdiği bildirildi.