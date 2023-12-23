Faciadan dönüldü batan feribottaki 70 yolcu son anda kurtarıldı

Tayland'ın güney bölgesinde bulunan Surat Thani ile gözde turizm adası Koh Tao arasında sefer yapan Saengdee Maneesap 111 isimli feribot, dün yaşadığı motor arıza nedeniyle sulara gömüldü.

İçinde yolcu ve mürettebat olmak üzere toplamda 76 kişinin bulunduğu feribot kıyıdan 7 km açıkta motor bölümünde yaşanan bir arıza nedeniyle su almaya başlarken, feribotun kaptanı acil durum çağrısı verdi. Yolcuların bir bölümü feribotta bulunan acil durum şişme botuna tahliye edilirken, bazı yolcuların panik halinde kendilerini denize attığı görüldü.

Su almaya başlayan feribotun içindeki yolcu ve mürettebat, olayın yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler tarafından kurtarma botlarına ve çevredeki balıkçı teknelerine tahliye edilirken, hava şartları nedeniyle müdahale edilemeyen feribot kısa süre içinde sulara gömüldü.

Yetkililerce yapılan açıklamada, feribotun motor bölümünde su pompasında yaşadığı bir arıza nedeniyle su almaya başladığı söylenirken, kazayla ilgili inceleme neticesinde batık feribota dalgıç ekibi gönderileceği ifade edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.