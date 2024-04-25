Faciadan dönüldü! Öğrenci minibüsü alev alev yandı

Olay Bağlar ilçesi Bayındırlık Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. 21 ET 450 plakalı öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İçerisinde öğrenci bulunmayan minibüsün sürücüsü, aracı sağ şeride çekti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İlk incelemede yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, minibüsün yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.