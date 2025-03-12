Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Kaza, saat 11.30 sıralarında Karalar Mahallesindeki TOKİ 3. Etap konutlarında meydana geldi. Yusuf Tatlıdede (31) idaresindeki 16 M 06044 plakalı özel halk otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarından aşağıya uçtu.

Park halindeki 16 MSR 22 plakalı otomobilin üzerine düşen otobüs hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza sırasında araçta yolcu olmaması faciayı önledi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.