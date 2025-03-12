Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa İnegöl’de bir kazada korku dolu anlar yaşandı. Özel halk otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metrelik istinat duvarı aşarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kaza sonrası otobüs şoförü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Karalar Mahallesindeki TOKİ 3. Etap konutlarında meydana geldi. Yusuf Tatlıdede (31) idaresindeki 16 M 06044 plakalı özel halk otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarından aşağıya uçtu.

Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Park halindeki 16 MSR 22 plakalı otomobilin üzerine düşen otobüs hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza sırasında araçta yolcu olmaması faciayı önledi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü istinat duvarından uçtu

Son Haberler
Ortahisar Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı
Ortahisar Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı
Boyner, müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak
Boyner, müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak
İstiklal Marşı'nın 104. yılı: Milli şair Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler yarın belli olacak
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler yarın belli olacak
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay sözler: Ahlaksız oyunlara karşı sahada olacağız
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay sözler: Ahlaksız oyunlara karşı sahada olacağız