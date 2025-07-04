Facianın eşiğinden dönüldü! İşçi taşıyordu: Otobüs hurdaya döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Facianın eşiğinden dönüldü! İşçi taşıyordu: Otobüs hurdaya döndü

Denizli Serinhisar’da büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İşçi servisi taşıyan otobüs gece vardiyası sonrası işçileri bırakan otobüs seyir halinde iken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar bir süre sonra alevlere dönüştü.

Yangın, Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen işçi servisi, gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine bıraktıktan sonra seyir halindeyken bilinmeyen nedenden ötürü dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför otobüsten inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otobüse sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaralanan ya da ölen olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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