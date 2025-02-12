Faciaya ramak kaldı! Çocuk parkında 176 adet bomba bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Faciaya ramak kaldı! Çocuk parkında 176 adet bomba bulundu

İngiltere'de bir çocuk parkında 176 adet patlamamış 2'nci Dünya Savaşı'na ait bombalar ele geçirildi.

İnigltere'de genişletilme çalışmaları yapılan bir çocuk parkında 176 adet patlamamış 2'nci Dünya Savaşı'na ait bomba bulundu.

bombaa.jpgİngiltere'nin Northumberland bölgesinde, çocuk oyun parkının genişletilmesi için yapılan çalışmalar sırasında 176 adet patlamamış 2'nci Dünya Savaşı bombası bulundu. Yetkililer, tehlikeli mühimmat nedeniyle alanı mühürleyerek ordunun bölgeyi güvenli hale getirmesi için harekete geçti. Bulunan bombaların Yerel Savunma Birliği eğitimlerinde kullanılan tatbikat bombaları olduğunu bildirdi. Bombaların hala patlayıcı madde içerdiği ve güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiği açıklandı.

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