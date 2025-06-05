Fahiş fiyat ve stokçuluğa bakanlıktan büyük darbe! 1,2 milyar liralık ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasa dengesini korumak amacıyla ocak-mayıs döneminde yoğun denetim faaliyetleri yürütüldü.

Özellikle Kurban Bayramı öncesinde temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alanda denetimlerini artıran Bakanlık, tüketici haklarını ihlal eden, fahiş fiyat uygulayan, stokçuluk yapan ve haksız ticari uygulamalarda bulunan firmalara yönelik kapsamlı çalışmalar yaptı.

Bu çerçevede 239 bin 98 firma ve 14 milyon 206 bin 936 ürün denetlendi. Denetimler sonucu toplamda 1 milyar 225 milyon 787 bin 722 lira idari para cezası uygulandı.

MAYIS AYINDA ARTAN DENETİMLERLE 58,1 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık tarafından mayısta, özellikle Kurban Bayramı öncesi piyasadaki dengesizliklerin önüne geçilmesi amacıyla haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamında 9 bin 191 firma denetlendi. Bu denetimler neticesinde 519 firmaya toplam 58,1 milyon lira ceza uygulandı.

Otomotiv, emlak, kuyumculuk, stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları ve ödeme süreleri gibi alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, 50 bin 468 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu denetimlerde aykırılık tespit edilen 1626 kişi ve kuruluşa yaklaşık 453 milyon 666 bin 882 lira idari para cezası kesildi.

Söz konusu denetimlerde haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri için 232 milyon 236 bin 76 lira, fahiş fiyat uygulamaları için 139 milyon 865 bin 360 lira, kuyum sektörü için 16 milyon 500 bin lira, emlak sektöründe 41 milyon 793 bin 810 lira ve otomotiv sektöründe 8 milyon 5 bin 912 lira idari para cezası uygulandı.

TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 255 MİLYON LİRA CEZA

Tüketici denetimleri çerçevesinde 13 bin 264 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 950 kişi ve kuruluşa toplam 255 milyon 228 bin 867 lira idari para cezası verildi.

Tüketici sözleşmeleri ve aykırılıklarında yaklaşık 110 milyon 159 bin 773 lira, reklam ve haksız ticari uygulamalar için 125 milyon 276 bin 138 lira ve ürün güvenliği denetimlerinde 19 milyon 792 bin 956 lira idari para cezası verildi.

81 İLDE 517 MİLYON LİRA CEZA

81 ilde faaliyet gösteren Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla tüketici harcamaları dikkate alınarak 175 bin 366 firma denetlendi ve aykırılık tespit edilen 39 bin 628 firmaya toplam 516 milyon 891 bin 974 lira idari para cezası uygulandı.

Sadece mayısta 28 bin 910 firma ve 2,5 milyonu aşkın ürün denetlenerek, 6 bin 459 firmaya 120,8 milyon lira ceza verildi. Bu kapsamda, ⁠İstanbul'da 4 milyon 457 bin 845, ⁠⁠Antalya'da 2 milyon 137 bin 218 ve ⁠Ankara'da 1 milyon 845 bin 583 denetim yapıldı.

Yalnızca İstanbul'da tespit edilen 115 bin 833 uygunsuz ürün için 374 milyon 936 bin 308 lira ceza kesildi.

Geçen yıl 223 firmaya 7,7 milyar lira ceza uygulayan Rekabet Kurumu da bu yılın ilk 5 ayında gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimyasal ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren 125 firmaya toplam 5 milyar 228 milyon 644 bin 210,71 lira idari para cezası verdi.